 

Песков: атака на Крымский мост террористическая и организована киевским режимом, но режим "требует оценки"

 

Москва уверена в том, что атака на Крымский мост была организована Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом».

При этом сам киевский режим Песков не стал оценивать как террористический"Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее... Мне неизвестно, чтобы эта идея [признание киевского режима террористическим] получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте, в нижней или верхней палате", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что "украинская власть не знает, что делают ее спецслужбы, у них нет никакой согласованности".

 

 




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