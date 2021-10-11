 

Цены на нефть растут, бензин в РФ дорожает

 

Цены на нефть достигли максимальных значений за несколько лет.

Цена на нефть марки "Брент" находится на максимуме за три года. По итогам биржевых торгов в пятницу эти контракты подорожали до $82,39 за баррель.

Цена марки WTI достигла $80,94 за баррель. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет. 

Цены на российские экспортные марки Urals и Siberian Light рассчитываются с дисконтом от цен на "Брент".

 

Средние розничные цены на бензин в Москве растутНа 11 октября средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 5 копеек - до 46,1 рубля и 51,06 рубля за литр соответственно, дизельного топлива - на 3 копейки, до 50,16 рубля за литр.




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