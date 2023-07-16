Мужчина, которого похитили и пытали "трансгендер" и его брат, рассказал о пережитом ужасе

Британец Даррен Шерридан впервые публично рассказал
о том, что он пережил, когда в 1989-м году его (тогда девятнадцатилетнего) похитили и пытали братья Бейкер. Даррена избивали в течение суток, его жгли сигаретами и заставляли есть окурки, ему разбивали коленные чашечки и заставляли заниматься оральным сексом. Затем его связали проводом и бросили умирать, Шерридан выжил лишь по счастливой случайности. Один из его мучителей впоследствии стал "трансгендером" и борцом за "права трансгендеров"; он называет себя теперь Сарой Джейн Бейкер. Причиной, почему Шерридан решил рассказать о пережитом кошмаре, стало выступление "Сары Джейн", открыто призвавшего толпу своих поклонников бить в лицо тех женщин, кто не одобряет "трансгендеров" (в манипулятивных целях их представляют как радикальных феминисток). Шерридан описал "Сару Джейн Бейкер" как человека опасного, склонного к насилию.