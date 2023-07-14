10% американцев считают, что демократия в США вполне отражает интересы большинства

Только 10% взрослых американцев считают, что демократия в Соединенных Штатах вполне отражает интересы большинства граждан, выполняет свои функции "прекрасно или очень хорошо", свидетельствуют данные опроса, проведённого Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений AP-NORC.

49% респондентов говорят, что демократия отражает интересы большинства "плохо или не очень хорошо", 40% ответили, что она справляется "лишь частично".

6 из 10 сторонников Республиканской партии считают, что правительство плохо представляет интересы таких людей, как они, в то время как среди демократов этот показатель составил 4 из 10.

Примерно две трети взрослых американцев утверждают, что законы США плохо отражают позицию граждан в сферах экономики и государственных расходов, а также в отношении оружия, иммиграции и абортов. Более половины респондентов сообщили, что они не удовлетворены и политикой государства в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.

53% американцев считают, что Конгресс США плохо справляется с отстаиванием демократических ценностей, 16% утверждают обратное.