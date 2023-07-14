10% американцев считают, что демократия в США вполне отражает интересы большинства

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Только 10% взрослых американцев считают, что демократия в Соединенных Штатах вполне отражает интересы большинства граждан, выполняет свои функции "прекрасно или очень хорошо", свидетельствуют данные опроса, проведённого Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений AP-NORC.

49% респондентов говорят, что демократия отражает интересы большинства "плохо или не очень хорошо", 40% ответили, что она справляется "лишь частично".

6 из 10 сторонников Республиканской партии считают, что правительство плохо представляет интересы таких людей, как они, в то время как среди демократов этот показатель составил 4 из 10.

Примерно две трети взрослых американцев утверждают, что законы США плохо отражают позицию граждан в сферах экономики и государственных расходов, а также в отношении оружия, иммиграции и абортов. Более половины респондентов сообщили, что они не удовлетворены и политикой государства в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.

53% американцев считают, что Конгресс США плохо справляется с отстаиванием демократических ценностей, 16% утверждают обратное. 
 
В то же время в Конгрессе заблокирована поправка консервативных республиканцев, желавших лишить Украину военной поддержки, прежде всего обещанных Байденом кассетных боеприпасов. Также они хотели обязать американское правительство отчитываться о любой поддержке Киева.
Правительство Британии отказалось проводить референдум с целью выяснить, одобряет ли население страны поддержку Украины. Петиция с требованием провести такой референдум набрала более десяти тысяч подписей. Составители петиции отметили, что политика Лондона наносит экономический ущерб жителям Великобритании, призвали "отказаться от экономически самоубийственных санкций против России, которые вызвали рост цен на энергетику, и многомиллиардных поставок оружия Украине". 
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APN.ru