Только 16% американцев верят в действенность американской демократии

Только 16% американцев считают, что демократическая система в стране работает надлежащим образом, свидетельствуют данные опроса, который провело агентство Associated Press совместно с социологической службой NORC Чикагского университета.

Почти половина респондентов (45%) сходятся во мнении, что демократия в США функционирует плохо, а 38% полагают, что демократические принципы соблюдаются лишь эпизодически. При этом 49% опрошенных считают, что после избрания президентом демократа Джо Байдена страна движется в правильном направлении.

Опрос проводился с 28 января по 1 февраля, в нем приняли 1 055 человек.