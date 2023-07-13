Конфликт с мигрантами в Котельниках разрастается

«Полиция проверяет эти центры. В одном из них было обнаружено большое количество иностранных граждан, которые приехали из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Некоторые из них отказывались сотрудничать с полицией и нападали на правоохранителей...

Случай в Электростали, когда мигранты среди белого дня срезали парню скальп, является чудовищным. И таких случаев насилия тысячи. Так жить нельзя. В нашей стране должен быть порядок, поэтому поток мигрантов надо остановить. Иначе будет социальный взрыв, поскольку мигранты уже открыто нам говорят , что они будут здесь жить, а не мы».