 

Конфликт с мигрантами в Котельниках разрастается

Жители подмосковных Котельников призвали президента РФ Владимира Путина обуздать мигрантов, наводняющих город. Они указали, что в городе открываются "культурные центры" и нелегальные молельные дома, которые на самом деле являются центрами экстремизма и делают место опасным для проживания.
«Полиция проверяет эти центры. В одном из них было обнаружено большое количество иностранных граждан, которые приехали из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Некоторые из них отказывались сотрудничать с полицией и нападали на правоохранителей... Случай в Электростали, когда мигранты среди белого дня срезали парню скальп, является чудовищным. И таких случаев насилия тысячи. Так жить нельзя. В нашей стране должен быть порядок, поэтому поток мигрантов надо остановить. Иначе будет социальный взрыв, поскольку мигранты уже открыто нам говорят, что они будут здесь жить, а не мы».
В ответ мигранты тоже опубликовали обращение к президенту Путину с жалобами на жителей Котельников и полицию, увеличившую свою активность в городе. Проверку в нелегальном молельном доме, в ходе которой были выявлены нарушители миграционного законодательства, мигранты назвали "наносящей огромный ущерб межнациональному и межконфессиональному миру и согласию в обществе"; по поводу нарушителей они заявили, что не могут их отслеживать, и пусть этим занимаются "компетентные органы вне стен нашей общины". 

 


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APN.ru