 

Луганск обстреливают ракетами большой дальности, в Горловке под удар попал кафедральный собор

Второй за сутки удар нанесён по Луганску; накануне в пятницу его уже обстреляли ракетами большой дальности, поставленными Киеву. Ранения получили шестеро детей (двое из них госпитализированы) и депутат Виктор Водолацкий, который помогал доставать детей из-под завалов. Второй удар пришёлся по посёлку Юбилейный в черте Луганска, госпитализированы двое. 
В субботу обстрелян Богоявленский кафедральный собор в Горловке, повреждён купол собора, трое раненых
Также ночью под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа -- повреждён частный дом, полностью разрушена хозпостройка. Затем в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района -- повреждены 10 частных домовладений, в селе нарушено электро- и газоснабжение.
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