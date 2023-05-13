Луганск обстреливают ракетами большой дальности, в Горловке под удар попал кафедральный собор

Второй за сутки удар нанесён по Луганску; накануне в пятницу его уже обстреляли ракетами большой дальности, поставленными Киеву. Ранения получили шестеро детей (двое из них госпитализированы
) и депутат Виктор Водолацкий, который помогал
доставать детей из-под завалов. Второй удар пришёлся по посёлку Юбилейный
в черте Луганска, госпитализированы двое.
Также ночью под обстрел попало село Муром
Шебекинского городского округа -- повреждён частный дом, полностью разрушена хозпостройка. Затем в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Графовка
Краснояружского района -- повреждены 10 частных домовладений, в селе нарушено электро- и газоснабжение.