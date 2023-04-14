Вооруженные силы Украины обстреляли в Курской области приграничный посёлок Краснооктябрьский, где повреждён частный дом.

В Сватове украинскими обстрелами разрушена котельная Сватовской центральной районной многопрофильной больницы, повреждено здание больницы и стадион "Нива".

В Горловке повреждён детский сад №15, повреждены и обесточены жилые дома.

В Рубежном разрушена Рубежанская чулочная фабрика.

В Херсонской области за ночь украинцы обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Горностаевке, Таврийске, Забарине, Кардашинке. В четверг в результате украинского обстрела Новой Каховки погиб местный житель, возвращавшийся из магазина.

Четверо человек погибли и десять ранены, в том числе семилетний ребёнок, в результате украинского залпа из РСЗО по Ясиноватой (ДНР).





В ЛНР за девять лет АТО (14 апреля 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о проведении в восточных областях Украины так называемой антитеррористической операции) были убиты 1717 человек, в том числе 52 ребёнка. 640 человек получили ранения.



