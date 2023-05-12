 

В РФ станет больше мигрантов

Пункт об увеличении масштабов организованного привлечения иностранцев к работе в России включён в Концепцию государственной миграционной политики, указ о внесении изменений в которую подписал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, раздел об основных направлениях миграционной политики дополнен пунктом об "увеличении масштабов организованного привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности на территории Российской Федерации, обеспечении возможности изменения цели въезда в РФ без выезда за ее пределы, в случае если для въезда в РФ необходимо наличие визы".




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APN.ru