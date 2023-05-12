 

В Мелитополе очередное покушение на убийство чиновника, в ДНР 15 раненых и погибший, Луганск атакован ракетами

 

В Мелитополе в мусорной урне взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадал врио заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области, его госпитализировали с минно-взрывными травмами. В эти же дни в Мелитополе было покушение на председателя суда Запорожской области, он выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями. 

В ДНР в результате обстрелов 11 мая погиб мужчина, 15 человек ранены, в том числе две девочки, ещё одна женщина подорвалась на мине. Повреждения получили 44 жилых дома и семь объектов гражданской инфраструктуры. 

Луганск 12 мая атакован ракетами с дальностью стрельбы 150 км. Прилёт пришёлся по центру Луганска, одна из ракет упала на территории предприятия "Поли-Пак"

12 мая обстреляно село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, повреждены два частных дома. 
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