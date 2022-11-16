БПЛА атаковал нефтебазу в Орловской области, в Мелитополе подорвали чиновника

Также утром в среду в Мелитополе подорвали руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина

, когда чиновник выходил из дома. Самодельное взрывное устройство с металлическими болтами было заложено возле его подъезда.

41-летний Трухин получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, у него изрезано лицо и кисти, имеются многочисленные осколочные ранения ног, его экстренно прооперировали.