БПЛА атаковал нефтебазу в Орловской области, в Мелитополе подорвали чиновника

В среду около четырёх утра беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области (более 170 км от украинской границы). Повреждена оболочка резервуара.
Также утром в среду в Мелитополе подорвали руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина, когда чиновник выходил из дома. Самодельное взрывное устройство с металлическими болтами было заложено возле его подъезда. 41-летний Трухин получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, у него изрезано лицо и кисти, имеются многочисленные осколочные ранения ног, его экстренно прооперировали.