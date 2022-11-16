 

БПЛА атаковал нефтебазу в Орловской области, в Мелитополе подорвали чиновника

В среду около четырёх утра беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области (более 170 км от украинской границы). Повреждена оболочка резервуара. 
Также утром в среду в Мелитополе подорвали руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина, когда чиновник выходил из дома. Самодельное взрывное устройство с металлическими болтами было заложено возле его подъезда. 41-летний Трухин получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, у него изрезано лицо и кисти, имеются многочисленные осколочные ранения ног, его экстренно прооперировали.

 



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APN.ru