Украинцы начали наступление на нескольких участках

Вооружённые силы Украины перебрасывают крупные силы в направлении Белгородской области, "по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление", пишет военкор Поддубный. В украинских колоннах идут танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и бронемашины с пехотой. Запад поставил украинцам вооружение на 30 млрд долларов.

На Сватовском направлении ВСУ начали артподготовку. Под Ореховом они применили химические боеприпасы.

Произошёл прорыв российских позиций под Бахмутом в районе населённых пунктов Берховка и Ягодное, противник пытается укрепиться в направлении на Соледар.

Власти Горловки сообщают о множестве раненых в результате украинского обстрела.

В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, судья выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями.







