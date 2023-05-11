 

Украинцы начали наступление на нескольких участках

 

Вооружённые силы Украины перебрасывают крупные силы в направлении Белгородской области, "по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление", пишет военкор Поддубный. В украинских колоннах идут танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и бронемашины с пехотой. Запад поставил украинцам вооружение на 30 млрд долларов.

На Сватовском направлении ВСУ начали артподготовку. Под Ореховом они применили химические боеприпасы

Произошёл прорыв российских позиций под Бахмутом в районе населённых пунктов Берховка и Ягодное, противник пытается укрепиться в направлении на Соледар. 

Власти Горловки сообщают о множестве раненых в результате украинского обстрела. 

В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, судья выжил, а двух его охранников госпитализировали с ранениями.



 


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APN.ru