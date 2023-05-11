Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР ранены восемь человек

"Донецк (Петровский район): на улице Твардовского, 4, пострадали ребенок, девочка 2019 года рождения, три женщины 1940, 1966 и 1988 годов рождения, мужчина 1964 года рождения. На Магнитной улице, 36, ранена женщина 1963 года рождения"

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В населенном пункте Александровка при обстреле ранение получили девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.