 

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР ранены восемь человек

В ночь с 10 на 11 мая украинский дрон сбросил боеприпасы на военкомат в Брянской области.
Беспилотником атакована Клинцовская нефтебаза АО "Брянскнефтепродукт", повреждена цистерна. 
Обстреляна электроподстанция в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области. Нарушено электроснабжение. 
Семь населённых пунктов обесточены в результате обстрела и повреждения ЛЭП в Белгородской области: сёла Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка.
Восемь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате украинских обстрелов ДНР: "Донецк (Петровский район): на улице Твардовского, 4, пострадали ребенок, девочка 2019 года рождения, три женщины 1940, 1966 и 1988 годов рождения, мужчина 1964 года рождения. На Магнитной улице, 36, ранена женщина 1963 года рождения"В населенном пункте Александровка при обстреле ранение получили девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.


 


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