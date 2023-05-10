С 2014 года в Донбассе от действий украинских военных погибло более 5 тысяч мирных жителей

На территории Донбасса за 9 лет, с 2014 года, от действий украинских военных погибли более пяти тысяч человек, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Среди погибших 138 несовершеннолетних. Ранения получили свыше 9,5 тысячи мирных, 444 ребёнка и подростка.

В частности, сегодня из-за украинского обстрела Стаханова, ЛНР, погибла мирная жительница 1952 года рождения, ранение получили три женщины, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено два многоквартирных жилых дома, линия электропередачи, четыре легковых автомобиля, триста человек остались без газоснабжения.