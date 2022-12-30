 

Украинцы обстреливают Донецк, Белгородскую и Брянскую области, погиб подполковник юстиции

Двадцать два мирных жителя погибли и сто получили ранения при украинских обстрелах Белгородской области в уходящем году. В обстреливаемых населённых пунктах нарушено теплоснабжение, от чего здания начинают разрушаться. 30 декабря в очередной раз украинцы обстреляли село Вязовое и Шебекинский городской округ
В Брянской области сразу пятнадцать прилётов произошло в село Кистер, люди прячутся в подвалах, есть раненые.
В Донецке из-за очередного украинского обстрела "хаймарсами" разрушена гостиница Виктория, повреждения получили два многоквартирных жилых дома, погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков.
В результате украинского обстрела посёлка Ясиноватая погибла мирная жительница.
 

 
 


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