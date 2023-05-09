 

Американские творческие работники и юристы выступили против "искусственного интеллекта"

 

Представителей творческих и некоторых других профессий в США боятся, что скоро их место может занять "искусственный интеллект".

Совет директоров Американской гильдии сценаристов, не желая, чтобы ИИ начал за них писать сценарии, принял решение о начале бессрочной забастовки. 

Кинопродюсеры, наоборот, "выразили свою заинтересованность в использовании ИИ для производства новой продукции". «ИИ — катализатор. Открывается целый мир новых возможностей для наших команд, которые смогут делать свое дело быстрее и лучше», — заявил руководитель стримингового бизнеса компании "Парамаунт" Том Райан.

Как заявила президент Американского института писателей и художников Ребекка Мэттер, о своем будущем задумались буквально все представители творческих профессий, а также не очень творческих, как копирайтеры или актёры озвучки (они опасаются, что технологии будут использоваться киностудиями для воспроизведения их голосов). В перспективе технологии могут заменить и актёров в кадре.


О своей судьбе беспокоятся и американские юристы. "Их главная задача — выстроить текст выступления в суде на базе большого объема информации. Чат-бот как раз этим и занимается: он анализирует большие объемы данных и генерирует собственный текст. А это в десятки и в сотни раз быстрее человека", -- пишет "Лента".

Ранее уже сообщалось о священниках, которые использовали технологии "искусственного интеллекта" для написания проповедей.


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