В Белгороде из-за обстрелов отменены праздничные мероприятия ко Дню Победы

Валуйский городской округ Белгородской области находится под украинским обстрелом. В селе Казначеевка снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стёкла. В селе Бирюч повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи. Над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета. В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами, повреждены окна, фасады и шесть автомобилей. Власти Белгорода отменили праздничные мероприятия, запланированные в День Победы.

В Брянской области в селе Курковичи один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада -- выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей, нарушено электроснабжение. Ещё одним снарядом повреждена спортивная площадка.