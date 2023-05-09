 

В Белгороде из-за обстрелов отменены праздничные мероприятия ко Дню Победы

 

Валуйский городской округ Белгородской области находится под украинским обстрелом. В селе Казначеевка снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стёкла. В селе Бирюч повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи. Над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета. В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами, повреждены окна, фасады и шесть автомобилей. Власти Белгорода отменили праздничные мероприятия, запланированные в День Победы.

В Брянской области в селе Курковичи один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада -- выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей, нарушено электроснабжение. Ещё одним снарядом повреждена спортивная площадка. 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Пять человек пострадали при обстреле Шебекина под Белгородом, в Таврийске загорелась девятиэтажка
» ВСУ продолжают обстрелы Курской и Белгородской областей и ДНР
» Украинцы многократно обстреливают Белгородскую область, в Васильевке ранены трое
» Украинцы обстреливают ДНР и Белгородскую область, есть жертвы
» ВСУ обстреливают сёла под Курском и Белгородом, на Урале попытка поджога электростанции
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

  • 11:33
  • 78

В Белгороде из-за обстрелов отменены праздничные мероприятия ко Дню Победы

  • 10:07
  • 141

65% россиян считают День Победы самым важным праздником

  • 18:55
  • 478
Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Пять человек пострадали при обстреле Шебекина под Белгородом, в Таврийске загорелась девятиэтажка

  • 16:11
  • 405

Такера Карлсона, вероятно, уволили из-за его позиции по Украине

  • 12:26
  • 453
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru