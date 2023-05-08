 

Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Заголовок статьи говорит сам за себя. Ни для кого не секрет, что российский ОПК сейчас перегружен заказами, многие предприятия сообщали о переходе в круглосуточный режим работы, необходимый, чтобы хоть как-то удовлетворить запросы российской армии.
 
Повышенная нагрузка легла и на гражданский сектор - российским предприятиям приходится в экстренном порядке осваивать импортозамещение широкого спектра продукции, которая перестала поставляться в Россию в результате западных санкций.
 
Из экономики временно изъято около трёхсот тысяч дееспособных мужчин, мобилизованных для участия в СВО, и это не считая мобилизации в ДНР и ЛНР, происходившей до их присоединения к России. По ряду оценок, в республиках до их вхождения в Российскую Федерацию было призвано несколько десятков тысяч человек.
 
И что же делает сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева на фоне всего происходящего? Сенатор предложила ввести налогообложение использования роботов предприятиям для того, чтобы, якобы, компенсировать ещё не существующие проблемы с безработицей, которые в будущем возможно возникнут из-за внедрения роботов в производство.
 
Работа в Совете Федерации создаёт очень серьёзную нагрузку на каждого из законодателей. Мы понимаем, что Елена Владимировна могла, из-за этого, не найти времени ознакомится с позицией Президента РФ Владимира Путина, который месяц назад указал на то, что безработица в России достигла исторического минимума и не является серьёзной проблемой для страны.
 
 
"Один из ключевых вопросов сегодня - это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы - в целом по стране в 3,5% - по многим направлениям просто не хватает рабочих рук"

 
Вот на что обратил наше внимание национальный лидер, призвав, при этом активно применять технологии [...] автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Очевидно, что актуальная для экономики России проблематика лежит в противоположном направлении, чем указала сенатор, предложив ввести не имеющий мировых аналогов закон о налогах на роботов. Это, отметим, в стране, где уровень роботизации производства на два порядка ниже совокупного уровня роботизации ЕС или США. В то время, как в этих странах ежегодно устанавливаются свыше сотни тысяч промышленных роботов, в России, в 2019 году их было установлено меньше тысячи. И с тех пор тем внедрения радикально не вырос. Для нас очевидно, что Владимир Путин вовсе не имел ввиду, что нужно бороться с установкой роботов дополнительным налоговым прессом.
 
Мы далеки от того, чтобы выступать с политическими обвинениями в адрес сенатора, хотя, со стороны могло бы показаться, что эта её неуместная активность вызвана прямым желанием навредить.
 
Однако мы призываем Елену Владимировну и её партийное руководство публично пересмотреть свою позицию и прекратить фактическое лоббирование дальнейшего завоза зарубежной неквалифицированной рабочей силы в страну. Уверены, что подобное лоббирование может быть  вызвано только не полным пониманием реальной экономической и социально-демографической обстановки в стране.
 
Также уверены, что и Минпромторг и иные профильные ведомства могут предоставить заинтересованным в этой тематике представителям законодательной власти всю необходимую информацию по их запросу. Достаточно его только сделать. Вам, уважаемые сограждане-законодатели, стоит обратить внимание, в том числе и на позицию главы Следственного Комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина по данной проблеме.
 
Редакция АПН призывает законодателей поддержать развитие автоматизации и роботизации в стране. Возможно, в нынешней ситуации, стимулом для неё стало бы пониженное, а не повышенное налогообложение высокотехнологичных основных средств, налоговые льготы для тех предприятий, которые внедряют у себя роботов. Работа для заинтересованных людей в стране найдётся - нам предстоит сделать очень многое, чтобы скомпенсировать перекрытый коллективным Западом поток импортной высокотехнологичной продукции.
 
Недостаточно компетентным политикам не следует вклиниваться в этот процесс и мешать ему, пытаясь налоговым законом оттягивать ликвидацию нашего технологического отставания в ряде сфер.
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