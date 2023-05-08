Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

"Один из ключевых вопросов сегодня - это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы - в целом по стране в 3,5% - по многим направлениям просто не хватает рабочих рук"



активно применять технологии [...] автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Очевидно, что актуальная для экономики России проблематика лежит в противоположном направлении, чем указала сенатор, предложив ввести не имеющий мировых аналогов закон о налогах на роботов. Это, отметим, в стране, где уровень роботизации производства на два порядка ниже совокупного уровня роботизации ЕС или США. В то время, как в этих странах ежегодно устанавливаются свыше сотни тысяч промышленных роботов, в России, в 2019 году их было установлено меньше тысячи. И с тех пор тем внедрения радикально не вырос. Для нас очевидно, что Владимир Путин вовсе не имел ввиду, что нужно бороться с установкой роботов дополнительным налоговым прессом.

Вот на что обратил наше внимание национальный лидер, призвав, при этом. Очевидно, что актуальная для экономики России проблематика лежит в противоположном направлении, чем указала сенатор, предложив ввести не имеющий мировых аналогов закон о налогах на роботов. Это, отметим, в стране, где уровень роботизации производстваниже совокупного уровня роботизации ЕС или США. В то время, как в этих странах ежегодно устанавливаются свыше сотни тысяч промышленных роботов, в России, в 2019 году их было установлено меньше тысячи. И с тех пор тем внедрения радикально не вырос. Для нас очевидно, что Владимир Путин вовсе не имел ввиду, что нужно бороться с установкой роботов дополнительным налоговым прессом.

Мы далеки от того, чтобы выступать с политическими обвинениями в адрес сенатора, хотя, со стороны могло бы показаться, что эта её неуместная активность вызвана прямым желанием навредить.

Однако мы призываем Елену Владимировну и её партийное руководство публично пересмотреть свою позицию и прекратить фактическое лоббирование дальнейшего завоза зарубежной неквалифицированной рабочей силы в страну. Уверены, что подобное лоббирование может быть вызвано только не полным пониманием реальной экономической и социально-демографической обстановки в стране.

Также уверены, что и Минпромторг и иные профильные ведомства могут предоставить заинтересованным в этой тематике представителям законодательной власти всю необходимую информацию по их запросу. Достаточно его только сделать. Вам, уважаемые сограждане-законодатели, стоит обратить внимание, в том числе и на позицию главы Следственного Комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина по данной проблеме

Редакция АПН призывает законодателей поддержать развитие автоматизации и роботизации в стране. Возможно, в нынешней ситуации, стимулом для неё стало бы пониженное, а не повышенное налогообложение высокотехнологичных основных средств, налоговые льготы для тех предприятий, которые внедряют у себя роботов. Работа для заинтересованных людей в стране найдётся - нам предстоит сделать очень многое, чтобы скомпенсировать перекрытый коллективным Западом поток импортной высокотехнологичной продукции.

Недостаточно компетентным политикам не следует вклиниваться в этот процесс и мешать ему, пытаясь налоговым законом оттягивать ликвидацию нашего технологического отставания в ряде сфер.

