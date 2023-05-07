 

Ночная атака БПЛА на Севастополь, под Белгородом обстреляны сёла, в Запорожье погибли двое

 

Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили ночную атаку беспилотников на  Севастополь: один из дронов упал в лесополосе, второй сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий над бухтой со стороны Северного мола, всего же, предполагается, было более десяти беспилотников, запущенных из контролируемых украинцами города Запорожье. Жертв и разрушений нет.

В Белгородской области украинцами обстреляно село Сподарюшино. Повреждены ЛЭП, газопровод, жилой дом. Также обстреляно село Муром, здесь есть пострадавшая: женщина с серьёзным ранением нижних конечностей и поясницы. 

Два человека погибли в результате обстрела села Богатое Пологовского района Запорожской области. Село входит в число тех, откуда сейчас идёт эвакуация населения. Также один человек погиб в результате обстрела Донецка.

В Свердловской области "в результате крупного лесного пожара" сгорели два склада с порохом. 




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