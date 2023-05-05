 

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область, в Ясиноватой убиты трое

 

Несколько десятков диверсантов на пикапах пытались проникнуть на территорию Брянской области около четырёх часов дня, через приграничный Стародубский район. По всему району объявили тревогу и выставили блокпосты, около села Демьянки пикапы встретили солдаты Вооруженных сил РФ и "отогнали на территорию Украины".

 

В Ясиноватой, ДНР, в результате украинских обстрелов центра населённого пункта в пятницу, погибли три человека: женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1958 года рождения. Ещё двое мужчин и женщина получили ранения различной степени тяжести, ещё одна женщина пострадала в селе Красный Партизан Ясиноватского района. 

 



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APN.ru