Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область, в Ясиноватой убиты трое

Несколько десятков диверсантов на пикапах пытались проникнуть на территорию Брянской области около четырёх часов дня, через приграничный Стародубский район. По всему району объявили тревогу и выставили блокпосты, около села Демьянки пикапы встретили солдаты Вооруженных сил РФ и "отогнали на территорию Украины".

В Ясиноватой, ДНР, в результате украинских обстрелов центра населённого пункта в пятницу, погибли три человека: женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1958 года рождения. Ещё двое мужчин и женщина получили ранения различной степени тяжести, ещё одна женщина пострадала в селе Красный Партизан Ясиноватского района.



