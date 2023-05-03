Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

В охоте на ведьм не имеют значения улики и доказательства, главное - не сбиться с цели.

Я расскажу вам сейчас о двух ещё не замеченных и официально не имеющих друг к другу отношения начинаниях. Но только не отвакцинированное пропагандой воображение сумеет найти между ними крепкую связь, xоть и перекрученную, но неразрывную и надёжную, как морской трос.





Интересное событие пройдёт в Берлине, с 24 июля по 7 августа, под эгидой неустанно набирающего силу проекта "Concordia", призванного означать "Согласие" и приpучать благонамеренную публику к самой сути одноимённого понятия. По старому принципу для кого-то незабвенных пионерских лагерей, а для кого-то - просто лагерей отдыха и совместных мероприятий для детей и подростков, в Берлине откроется и проведёт свои весёлые игрища "Queer Camp". Что и в оригинале, и в переводе означает "Лагерь квиров" - остальное вам скупо и осторожно пояснит Википедия.

Официально заявленная цель этого собрания: «обьединить молодёжь от 18 до 30 лет, для погружения в культуру ЛГБТ-и др.-и др.-и т.д, для изучения всех существующих аспектов и открытия новых тенденций».





В принципе, ничего нового и особо шокирующего, по сравнению с уже наглядными достижениями этой «культуры», особенно в молодёжных её проявлениях. Молодёжь от 18 до 30 лет соберётся вместе, в немецком городе Берлине, в лагере для отдыха и досуга, чтобы поделиться впечатлениями, обменяться опытом и отметить рождение новых возможностей интеллекта, вкупе пусть с не природными, зато сугубо индивидуальными талантами.





Особо отметить стоит только тот факт, что весь этот проект щедро финансируется Евросоюзом, да так щедро, что каждому его участнику, из любой страны пребывания, достаточно будет вложить своих личных 20 евро в общее дело, чтобы прибыть на место, где ему не только возместят стоимость авиа-билетов, но и будут выдавать на личные расходы 90 евро, каждую проведённую в "квир-лагере" неделю.





Безграничная щедрость Евросоюза по отношению к любым новшествам ЛГБТ-сообществ давно никого и нигде не удивляет, поскольку на официальном его сайте прямым текстом указано, что каждая страна-член Евросообщества должна работать в тесном сотрудничестве с евро-управителями, на благо ЛГБТ- и тд - культур, а также всех прочих фигурантов уже существующих и ещё возникающих гендерных возможностей.





Для такой страны, как Франция, например, членство в Евросоюзе означает вливание в общий евро-бюджет 2023 года скромной суммы в 24 миллиарда 586 миллионов евро. И все французские участники проекта "Согласие", конечно же, горячо и бодро приветствуют и поддерживают подобные начинания, на благо всему "союзу" и каждой отдельно взятой его стране. Правда, после внезапной публикации во французской прессе, оповестившей ничего не подозревавших налогоплательщиков о замечательной возможности отправить за необходимым опытом их неокрепшую молодёжь и ещё не нашедших себя подростков в берлинский "квир-камп", обьявление о наборе внезапно исчезло с официального сайта ассоциации "Concordia". А нa возникшие по этому поводу вопросы, организаторы скупо отвечают, что мест нет, набор заполнен и всем прочим желающим с пользой отдохнуть в Берлине "Согласие" может предложить разные другие "гуманитарные миссии".





Из чего, по всей видимости, следует сделать вывод, что квир-лагерь для европейской молодёжи - миссия сугубо гуманитарная. Поэтому, мы не станем зацикливаться на относительной важности финансирования других европейских проблем и крохоборствовать по поводу недюжинных средств, обильно выделяемых Евросоюзом на насаждение толерантности в рядах неокрепшей молодёжи и искоренение последних сомнений в верности выбранного гендер-курса. Сразу перейдём к другой любопытной новости, наглядно иллюстрирующей, что в охоте на ведьм самое важное - не перепутать цели.





2 мая 2023г, пока весь Русский мир скорбел по невинно убиенным в Одессе, а ничего не подозревающая об их существовании Франция приходила в себя, после первомайских праздничных фейерверков между ультра-левыми блэк-блоками, полицией и мирными демонcтрантами, - только парламентская следственная комиссия занималась настоящим делом: допрашивала известного политического деятеля, Франсуа Фийона, по поводу его "возможных связей с Россией" и "её возможного влияния нa внутренние дела Франции".





Бывший премьер-министр, давно выпавший из повестки и даже из последних новостей, неожиданно вновь попал под лошадь бдительной политкорректности, в рамках парламентского расследования о "политическом, экономическом и финансовом вмешательстве иностранных держав" в жизнь и деятельность французской республики.





Эта самая парламентская коммиссия, до сих пор так и не расследовавшая деятельность американской консалтинговой фирмы МакКинси, коей президент Макрон предоставил доселе неслыханные полномочия в сразу нескольких жизненно важных для жизнедеятельности Франции областях, закономерно решила, что назрел момент разoбраться с бывшим премьером, полностью ушедшим от дел, аж с 2017 года. И что перевод стрелок с президента Макрона и его отношений с американскими "консультантами" на экс-премьера Фийона и его отношение к России несомненно послужит делу мира и стабильности в нынешней французской республике.





Экс-премьер Фийон, однако, оказался менее сдержанным, нежели в период своей политической активности и показал себя куда более спoсобным парировать незаслуженные нападки, нежели заслуженные упрёки.

« - Да, мне довелось сталкиваться с иностранным вмешательством», - заявил г-н Фийон парламентской комиссии, - «И вмешательство это исходило из известной всем страны, нашего друга и союзника, имя которого - Соединённые Штаты. Президент Саркози и я сам целых пять лет были на прослушке у Агенства Национальной Безопасности США. А вот с русским вмешательством я лично дела не имел».





Эту последнюю фразу, парламентская комиссия немедленно расценила, как признание того факта, что русское вмешательство во французскую республику всё-таки было, просто г-н Фийон с ним дела не имел и потому пытается приуменьшить его значение.





Если вы до сих пор не умели верно интерпретировать кардинально противоположные вашим хотелкам чужие высказывания, то вот вам конкретный пример и руководство к действию.





Лицом к лицу с такой трогательной прямотой, давно отошедший от политических дел г-н Фийон, посчитал нужным добавить (дословно), что факт его давнишнего пребывания на посту премьер-министра вовсе не должен лишать его возможности заниматься любой другой общественно полезной деятельностью и что если ему захочется торговать паштетом на Красной площади, он будет торговать паштетом на Красной площади, нравится это парламентской комиссии или не очень. На что парламентская комиссия раздражённо опустила глаза и закусила удила.





Теперь, внимание, вопрос залу - любителям, аналитикам и политкорректно-мозгoвым паралитикам: какая связь между анонсированным выше слётом квир-союзников на Лысой горе в Берлине (пять букв в кроссвордах, правильный ответ - "шабаш") и охотой на ведьм во французской парламентской комиссии?





Ответ на вопрос, какая между ними разница, я вам подскажу: для слёта на Лысой горе, пользование механическим транспортом за счёт Евросоюза.





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