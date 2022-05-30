При обстреле школ в Донецке из американских гаубиц погибло пять человек

Пять человек погибли в результате обстрела школ в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины

«По уточненной информации, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии. В школе № 5 — один погибший», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Также один человек погиб при обстреле улицы Динамической, ещё один — на пересечении улиц Генерала Антонова и 50-летия СССР. Среди погибших есть ребёнок 2009 года рождения. Помимо упомянутых школ, повреждены 6-й учебный корпус Донецкого национального технического университета и два многоквартирных дома.

Обстрел вёлся из американских гаубиц М777 калибром 155 мм, также из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены две ракеты с кассетным боеприпасом.