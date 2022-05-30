 

При обстреле школ в Донецке из американских гаубиц погибло пять человек

 

Пять человек погибли в результате обстрела школ в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины 

«По уточненной информации, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии. В школе № 5 — один погибший», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Также один человек погиб при обстреле улицы Динамической, ещё один — на пересечении улиц Генерала Антонова и 50-летия СССР. Среди погибших есть ребёнок 2009 года рождения. Помимо упомянутых школ, повреждены 6-й учебный корпус Донецкого национального технического университета и два многоквартирных дома.

Обстрел вёлся из американских гаубиц М777 калибром 155 мм, также из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены две ракеты с кассетным боеприпасом.

Ещё два мирных жителя, мужчина и женщина, пострадали при обстреле со стороны ВСУ посёлка городского типа Мироновский на северо-востоке от Горловки. Две беременные женщины погибли, восемь человек ранены при обстреле украинцами города Стаханова на западе от Луганска. Это только за один день. 
 
Ранее житель Северодонецка, где сейчас идут бои с ВСУ, рассказал о тайной тюрьме, где украинцы пытали похищенных людей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В селе Белгородской области более 90 домов повреждены украинскими обстрелами
» В ДНР от украинских обстрелов вновь гибнут мирные граждане
» ВСУ обстреляли детский сад
» Боевые действия перекинулись на территорию Харьковской области?
» Грузия и Южная Осетия обменялись ударами тяжелой артилерии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Запорожская и Херсонская области остались без мобильной связи

  • 18:59
  • 90

При обстреле школ в Донецке из американских гаубиц погибло пять человек

  • 18:42
  • 160

В Екатеринбурге мигранты толпой избили гражданина России

  • 18:30
  • 171

В Тверской области пройдёт фестиваль русской еды "У Пожарского в Торжке"

  • 18:25
  • 151

В Курскую область стягиваются военные

  • 17:44
  • 188

Экспорт муки из РФ вырос в четыре раза

  • 17:31
  • 178
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru