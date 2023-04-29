Поляки вломились в школу при российском посольстве и велели покинуть помещение

Представители польской власти в субботу, выломав ворота , ворвались в здание школы при российском посольстве в Варшаве и потребовали покинуть помещение до семи часов вечера. В школе в это время находилось 29 человек, включая детей.

Польские действия "не стали неожиданностью", поскольку некоторое время назад служба судебных приставов уже требовала освободить это здание до 29 апреля. В се находившиеся на территории школы выведены оттуда.







