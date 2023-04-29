Поляки вломились в школу при российском посольстве и велели покинуть помещение

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Представители польской власти в субботу, выломав ворота, ворвались в здание школы при российском посольстве в Варшаве и потребовали покинуть помещение до семи часов вечера. В школе в это время находилось 29 человек, включая детей.
Польские действия "не стали неожиданностью", поскольку некоторое время назад служба судебных приставов уже требовала освободить это здание до 29 апреля. Все находившиеся на территории школы выведены оттуда. 

 

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APN.ru