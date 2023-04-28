В Перми сняли с постановки спектакль о СВО по рассказам Прилепина и Стешина и уволили худрука

В пермском Чайковском театре драмы и комедии отменили намеченную на 5 мая премьеру спектакля «Смерти нет», а его режиссёра и худрука учреждения культуры Александра Борисова уволили.

Постановка основана на рассказах военкора Дмитрия Стешина и прозе Захара Прилепина и посвящена теме Великой Отечественной войны и военным действиям на Украине. Администрация заявляет, что отмена произошла «по техническим причинам», однако, по словам Борисова, это связано с позицией актёров, выступающих против спецоперации. К тому же он сам был уволен "без объяснения причин... в устной форме мне проговорили в Управлении культуры, что причина увольнения в заявлениях об уходе от пяти артистов театра... Мне было известно отношение этих актеров к спецоперации на Украине. В октябре один "испуганный патриот" покинул Россию и театр в период мобилизации». В этом мнении его поддерживает Захар Прилепин.

Борисов уверен, что после его увольнения актёры вернутся в театр, поскольку администрация их поддерживает.