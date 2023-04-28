В Белгородской области на мине подорвался автомобиль, в Донецке семеро погибли при обстреле маршрутки

В Донецке семь человек погибли при попадании украинского снаряда в маршрутное такси №25. Предварительно, в результате очередного обстрела города пострадали 17 человек. Пять украинских снарядов попали в здание республиканского Травматологического центра.





В Белгородской области машина подорвалась на мине, два человека погибли. Это произошло около села Журавлёвки, когда люди хотели сократить путь и проехать через поля, однако попали на минные заграждения. Также массированному обстрелу с дронов подвергся Шебекинский городской округ под Белгородом, упал снаряд на частный жилой дом в селе Муром, позже обстрелян посёлок Красное. Дрон пытался взорвать машину пограничников возле села Бутырки. Ещё пять дронов атаковали электроподстанцию в селе Нежеголь.





Брянщина за ночь была обстреляна с дронов восемь раз. Затем, при дневном обстреле, один из снарядов взорвался возле школы в посёлке Суземка, где шли занятия. Это в десяти километрах от границы с Украиной.