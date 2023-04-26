 

Британия поставила Киеву снаряды с обеднённым ураном, Киев заявил о праве "уничтожать всё" в Крыму и Донбассе

Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков "Челленджер 2", в том числе с обеднённым ураном, и при этом британское минобороны подчёркивает, что "не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине" и не имеет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

 

В свою очередь советник президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев "имеет право" уничтожать всё, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и что такие действия гарантируются Украине международным правом. «То есть юридически имеем право уничтожать всё, тут нет ни одной юридической претензии к нам».


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APN.ru