Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков "Челленджер 2", в том числе с обеднённым ураном, и при этом британское минобороны подчёркивает, что "не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине" и не имеет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

В свою очередь советник президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев "имеет право" уничтожать всё, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и что такие действия гарантируются Украине международным правом. «То есть юридически имеем право уничтожать всё, тут нет ни одной юридической претензии к нам».