В Белгородской области появился туристический маршрут "Форпост государства российского"

Новый военно-патриотический маршрут "Форпост государства российского" открывается в Белгородской области. В него включено посещение музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление", Музея народной культуры, города-крепости "Яблонов", а также музея-заповедника "Прохоровское поле (музеев бронетанковой техники, "Третье ратное поле России", "Битва за оружие Великой Победы", Памятник Победы "Звонница"). Продолжительность маршрута - два дня и одна ночь, даты туров - 8-9 мая, 12-13 июня и 12-13 июля. "Для того, чтобы записаться, можно обратиться в Белгородский центр туризма".