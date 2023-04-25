 

Долги европейских стран стали рекордными

 

Долг европейских стран с начала года втрое превысил аналогичный показатель 2022 года: в 2023 году Европа уже заняла почти 32 миллиарда долларов. В пятёрку крупнейших заемщиков на зарубежных рынках впервые за двенадцать лет вошли три восточноевропейские страны: Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов), Венгрия (5 миллиардов долларов).

Эксперты объясняют это продолжающимся военным конфликтом на Украине и "компенсацией" затрат на военные нужды и пребывание украинских беженцев.

При этом заёмные средства на рынках облигаций уже сейчас обходятся странам намного дороже после повышения процентных ставок по всему миру. Так, Польша выплачивает 5,5% годовых по новым тридцатилетним облигациям, тогда как ещё в 2021 году выплаты по тем же самым облигациям составляли бы менее 4%.

 

По оценкам Блумберга, дефицит бюджета Восточной Европы вырастет до 4,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) региона в этом году, по сравнению с 1,3% в 2021 году, и это подтолкнёт правительства к новым займам, а их облигации упадут в цене. Долларовые облигации Польши уже сейчас торгуются с доходностью, аналогичной доходности Филиппин или Индонезии.

 

Однако долговые проблемы не только у Восточной Европы. В Британии в марте правительство взяло займ в размере 21,5 млрд фунтов, прежде всего чтобы покрыть счета на электроэнергию, и это на 16,3 млрд фунтов больше, чем в тот же период в прошлом году. Госдолг Британии превышает 2,5 триллиона фунтов, это 99,6% ВВП страны и рекорд с начала 1960-х годов. 

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APN.ru