 

Украинцы обменяли одного священника УПЦ на 28 солдат ВСУ

 

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Украина обменяла двух священников Украинской православной церкви на бойцов ВСУ, причём один из них был обменян на двадцать восемь солдат ВСУ. Российская обмен не комментировала.

Украинские власти запретили Украинскую православную церковь несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.

 
Также сегодня украинский беспилотник атаковал энергетиков, восстанавливавших энергоснабжение в посёлке Старомихайловка (ДНР), а в Курской области украинский дрон атаковал трактор. 
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