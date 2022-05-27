 

Украинская православная церковь объявила о "полной самостоятельности и независимости"

 

Собор Украинской православной церкви выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военных действий на Украине и внёс изменения в Устав УПЦ, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости".

Также УПЦ сделала шаг в сторону Православной церкви Украины, объявив о своём желании преодоления раскола. При том что сейчас на Украине продолжается захват храмов и принудительный перевод приходов УПЦ в неканоническую Православную церковь Украины, можно предполагать, что зависимость "самостоятельной и независимой" УПЦ от ПЦУ будет только усиливаться. 

 


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