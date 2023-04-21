В Казахстане арестовали жителей Петропавловска по подозрению "в сепаратизме"

Специализированный следственный суд Петропавловска арестовал на два месяца трёх жителей города по подозрению "в сепаратистской деятельности". Сообщается, что 19 марта в Петропавловске состоялось собрание двадцати участников группы "Народный совет", которые считают себя наследниками СССР. 18 апреля трое участников собрания были задержаны, их обвинили в публичных призывах к нарушению унитарности Казахстана и подрыве безопасности государства.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.