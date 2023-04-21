В 2023 году четыре новых региона РФ получат из бюджета более 410 млрд рублей

В 2023 году четыре новых региона РФ получат из федерального бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций, что составит 89% доходов их консолидированных бюджетов. Донецкой народной республике достанется 171,1 миллиарда рублей, Луганской -- 113,3 млрд, Запорожской области — 65,2 млрд, Херсонской -- 61 миллиард рублей. Все дотации являются нецелевыми, т.е. власти регионов вправе самостоятельно решать, на что их потратить.

Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов отметил, что это, скорее всего, не все средства, выделенные новым регионам: например, они не включают в себя шефскую помощь других регионов и прямые выплаты из федерального бюджета. Кроме того, в приведённой статистике не отражаются переводы Социальному фонду России для выплат пенсий в новых регионах.