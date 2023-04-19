Международный коллектив учёных исследовал вред масок и респираторов

Учёные подчеркнули, что некоторые симптомы последствий ношения масок могли быть ложно интерпретированы как симптомы "долгого" ковида-19.

"Повышенная влажность и температура могут увеличить образование капель и аэрозолей, которые облегчают проникновение жидкости через сетку маски. Это не только увеличивает вероятность роста микроорганизмов (грибковых и бактериальных патогенов) на масках и внутри них, вызывая повышенный риск накопления грибковых и бактериальных патогенов, включая мукормикоз, но также приводит к повторному вдыханию вирусов... Следовательно, эти условия внутри масок благоприятны для роста патогенов и неблагоприятны для хорошей/системной микробиоты... длительная изоляция людей в масках может создать условия для образования новых и индивидуально специфичных штаммов/мутаций патогенов, к которым другие люди в окружающей среде будут восприимчивы и/или не будут иметь иммунитета. Кроме того, высокая концентрация микробиома в масках может быть потенциальным источником инфекции для населения".