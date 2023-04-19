 

Международный коллектив учёных исследовал вред масок и респираторов

В междисциплинарном научном издании "Фронтирс" вышла статья международного коллектива учёных в области медицины, биологии и биофизики -- преимущественно из Германии, но также из Австрии, Польши, Индии. Они исследовали последствия ношения "защитных масок" и респираторов N95. Они обнаружили снижение насыщения крови кислородом и вентиляции лёгких одновременно с увеличением содержания углекислого газа в крови, частоты сердечных сокращений и систолического артериального давления. Повышались температура и влажность кожи. Маски и в особенности респираторы значительно увеличивали дискомфорт и одышку при физической нагрузке. В 62% случаев сообщалось о головной боли, в 38% случаев об акне, в 33% случаев об одышке, в 26% случаев были жалобы на зуд и жар. 
Учёные подчеркнули, что некоторые симптомы последствий ношения масок могли быть ложно интерпретированы как симптомы "долгого" ковида-19.
 
"Повышенная влажность и температура могут увеличить образование капель и аэрозолей, которые облегчают проникновение жидкости через сетку маски. Это не только увеличивает вероятность роста микроорганизмов (грибковых и бактериальных патогенов) на масках и внутри них, вызывая повышенный риск накопления грибковых и бактериальных патогенов, включая мукормикоз, но также приводит к повторному вдыханию вирусов... Следовательно, эти условия внутри масок благоприятны для роста патогенов и неблагоприятны для хорошей/системной микробиоты... длительная изоляция людей в масках может создать условия для образования новых и индивидуально специфичных штаммов/мутаций патогенов, к которым другие люди в окружающей среде будут восприимчивы и/или не будут иметь иммунитета. Кроме того, высокая концентрация микробиома в масках может быть потенциальным источником инфекции для населения".
 

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APN.ru