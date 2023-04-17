Коронавирус и железная дорога

Сегодня случайно встретил своего однокласника, выпускника Уральского государственного университета путей сообщения. На протяжении двадцати пяти лет мой приятель проектировал железные дороги. Сразу после окончания института, в 1994 году, он более года проработал монтёром железнодорожных путей, где достиг 4-го разряда. В 1995 году он перешёл на работу в Управление Свердловской железной дороги, где занялся проектированием железнодорожных путей. Одно время он уходил из Управления Свердловской железной дороги, чтобы проектировать частные железнодорожные пути к месторождениям полезных ископаемых, строящиеся различными сырьевыми российскими корпорациями. Но потом возвратился в Управление Свердловской железной дороги, став там ведущим проектировщиком.



В 2020 году, когда в мире разразилась истерия "коронобесия", мой приятель, очень ответственный человек, являющийся заслуженным донором (в течение десятилетий он постонно по несколько раз в год сдаёт кровь), подписал петицию против "коронобесия", продвигаемого органами власти РФ.



Сразу после подписания петиции его пригласили в отдел кадров и предложили уволиться "по соглашению сторон", так как "человек, сомневающийся в полезности прививок против короновируса, не может работать в Управлении Свердловской железной дороги"! Ему сказали, что как только пройдёт ажиотаж вокруг коронавируса - его с радостью опять примут на ту же работу.



Приятель уволился и был очень расстроен. Год он промышлял случайными заработками, потом, в 2021-м - пришёл на железную дорогу. Ему сказали, что эпидемия короновируса ещё не закончилась, поэтому его могут взять на работу только рядовым монтёром железнодорожных путей, причём с минимальным разрядом (так как он работал монтёром очень давно - в 1994-1995 годах). При этом он должен пройти 1,5-месячные курсы монтёров железнодорожных путей, оплатив учёбу на этих курсах из своего кармана... Приятель согласился. Уже более года он работает рядовым монтёром железнодорожных путей, меняет деревянные шпалы, зарплата - около 30 тысяч рублей в месяц. Недавно он опять был в Управлении Свердловской железной дороги, где ставил вопрос о восстановлении в должности проектировщика, так как ажиотаж вокруг короновируса уже прошёл. Ему ответили, что мест - нет, и он навсегда должен забыть о месте проектировщика железнодорожных путей в РЖД.

