Украинцы обстреляли Энергодар минами с надписями "С Пасхой"

Власти Энергодара в Запорожской области рассказали, что Вооруженные силы Украины в день пасхального празднования обстреляли город минами, на которых были надписи «С Пасхой». На одной из мин, которая разорвалась не полностью, читалось "З великоднем" (с Пасхой).

Позже в соцсетях появилось видео, где украинские военные заряжают мины с подобной надписью.

Накануне вечером, во время пасхального богослужения, украинцами обстреляна территория перед донецким Спасо-Преображенским собором, убита женщина.

Также в воскресенье обстреляно белгородское село Терезовка, повреждён жилой дом.