Известный американский журналист-расследователь, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил
президента Зеленского в присвоении несметных американских миллионов:
"Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее $400 млн".
Однако наиболее значимая подробность состоит в том, что, по заявлению Херша
, топливо для ВСУ Зеленский "покупает с дисконтом у русских".
Также Херш отметил
, что, по его сведениям, США сосредоточили в Польше, рядом с границей с Украиной, две бригады общей численностью около 20 тыс. военнослужащих, которые "проводят интенсивную подготовку".