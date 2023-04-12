 

Херш: Зеленский покупал для ВСУ российское топливо и присвоил 400 млн долларов

Известный американский журналист-расследователь, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил президента Зеленского в присвоении несметных американских миллионов:
"Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее $400 млн".
Однако наиболее значимая подробность состоит в том, что, по заявлению Херша, топливо для ВСУ Зеленский "покупает с дисконтом у русских".  
Также Херш отметил, что, по его сведениям, США сосредоточили в Польше, рядом с границей с Украиной, две бригады общей численностью около 20 тыс. военнослужащих, которые "проводят интенсивную подготовку". 
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APN.ru