Херш: Зеленский покупал для ВСУ российское топливо и присвоил 400 млн долларов

"Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее $400 млн".