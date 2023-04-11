Стали известны новые подробности убийства русского подростка в Челябинске

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца четверых обвиняемых в убийстве семнадцатилетнего местного жителя. Фигуранты дела являются выходцами из Таджикистана, они потребовали переводчика, сославшись на плохое владение русским языком, -- но получили российское гражданство как соотечественники. Основной обвиняемый Шахром Миров — он нанес подростку удары ножом, остальные таджики избивали юношу, пока тот не скончался.

Обвиняемые учились в Уральском региональном колледже по специальности "правоохранительная деятельность", с этим дипломом можно практиковать и работать в ОВД, таможенной службе, налоговой и в других правоохранительных органах.

В спальном районе Челябинска, где произошла трагедия, давно назревал конфликт.

Это, возможно, мелочи, но во дворах по вечерам все песочницы и качели заняты молодыми женщинами в платках по глаза и их многочисленными детьми. В школах 30% учеников – это дети мигрантов. Ведут себя по-хозяйски, считают район своей территорией.

В городе множество нелегальных продуктовых ларьков, которые находят себе покровителей. Совсем недавно в одной из челябинских школ произошла стычка, когда русские учащиеся выступили против детей мигрантов. Тогда это было представлено как "личный конфликт".

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил о крышевании этнических ОПГ в РФ.