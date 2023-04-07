"Найк" нанял рекламировать спортивный бюстгальтер мужчину, называющего себя женщиной

Компания "Найк" наняла для рекламы спортивного бюстгальтера и легинсов мужчину Дилана Малвейни, называющего себя женщиной. Когда приверженцы марки "Найк" этим возмутились, компания призвала их "быть добрыми и инклюзивными"
.
Вполне вероятно, что выбор "трансгендера" для рекламы женской одежды как-то связан с тем фактом, что 13 марта этого года он получил официальное письмо
от вице-президента США Камалы Харрис, в котором она хвалила популярного в "ТикТоке" и "Инстаграме" (запрещён в РФ) блогера Малвейни за его "аутентичный образ жизни" и "защиту трансгендерного равенства", заверяя, что американская администрация ставит эти заслуги очень высоко. Блог Малвейни обрёл популярность благодаря его ролевым переодеваниям в женскую одежду.
Против Малвейни выступила пловчиха Шэрон Дэвис (серебряная медаль в составе британской сборной на Олимпиаде-80), сказавшая
, что это -- "удар по зубам", "пародия на женщину" в условиях, когда женский спорт получает всего лишь один процент спонсорских денег в США. Она подчеркнула, что мужчина рекламирует бюстгальтер, "в который ему нечего положить", в то время как очень важно, чтобы спортивная одежда правильно поддерживала женскую грудь.