 

В районе, населённом мигрантами, выявили вспышку кори

 

В населённом мигрантами районе Екатеринбурга выявили вспышку кори. Точное число людей, подхвативших корь, не называется. В свердловском министерстве здравоохранения заявляют, что всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объёме. Корь принадлежит к числу самых заразных заболеваний.

 

В студенческом городке Екатеринбурга произошла массовая драка между иностранцами, обучающимися в Уральском федеральном университете, один из нападавших пытался применить электрошокер. Пострадавший был избит и госпитализирован.

 


 


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