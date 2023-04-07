В районе, населённом мигрантами, выявили вспышку кори

В населённом мигрантами районе Екатеринбурга выявили вспышку кори. Точное число людей, подхвативших корь, не называется. В свердловском министерстве здравоохранения заявляют, что всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объёме. Корь принадлежит к числу самых заразных заболеваний.

В студенческом городке Екатеринбурга произошла массовая драка между иностранцами, обучающимися в Уральском федеральном университете, один из нападавших пытался применить электрошокер. Пострадавший был избит и госпитализирован.



