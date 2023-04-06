 

Двадцать украинских боевиков пытались проникнуть в брянское село, при обстреле погиб человек

Утром 6 апреля двадцать украинских боевиков на пикапах пытались проникнуть в Брянское село Случовск, российские пограничники отбили атаку. Власти Брянской области подтвердили инцидент. 
Кроме того, на Брянщине же украинцы обстреляли село Запесочье, попали в медпункт и убили человека, ещё один доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, повреждены десять домов.
Как оказалось, сбитый вчера в Брянской области украинский легкомоторный самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината Росрезерва. Никто не пострадал. 
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