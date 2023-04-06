Двадцать украинских боевиков пытались проникнуть в брянское село, при обстреле погиб человек

Утром 6 апреля двадцать украинских боевиков на пикапах пытались проникнуть в Брянское село Случовск, российские пограничники отбили атаку
. Власти Брянской области подтвердили
инцидент.
Кроме того, на Брянщине же украинцы обстреляли село Запесочье, попали в медпункт и убили
человека, ещё один доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, повреждены десять домов.
Как оказалось, сбитый вчера в Брянской области украинский легкомоторный самолёт сбросил два снаряда
на территорию комбината Росрезерва. Никто не пострадал.