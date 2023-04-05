В РФ создали учебник "классического украинского языка"

В Минпросвещения РФ разработали учебное пособие "по классическому украинскому языку для младших классов" и теперь намерены создать аналогичное пособие для средней школы, чтобы "отразить всю красоту и чистоту традиций украинского языка". По заявлению Минпросвещения, в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей школьники смогут изучать украинский язык и как родной, и как факультативную дисциплину. Формат определят отдельно в каждом регионе.

Бугаев заявил, что в СССР украинский изучали в лучших педагогических традициях. В частности, деятель ЦК ВЛКСМ Владимир Михайлович Соколов вспоминал, как это происходило в 1960-е годы:

Была создана большая, солидная группа, призванная проанализировать положение дел на Украине. Я и ещё один товарищ из ЦК ВЛКСМ должны были посмотреть, как там ведётся работа с молодежью. Но командировка эта запомнилась мне не проблемами с молодёжью. Поразило другое.

Пригласили нас в Запорожье на какую-то конференцию. Вёл её секретарь обкома партии. Выступающие бодро говорили о своих больших успехах в развитии сельского хозяйства. И вот одного из них, говорящего на русском языке, резко, грубо и, я бы сказал, с какой-то внутренней злобой прервал секретарь обкома: «Ти що, украiнськоi мови не знаэш?» Сказал так, как будто тот говорил на языке вражеских оккупантов! Выступающий испуганно оглянулся на секретаря обкома, съёжился и перешел на жуткий суржик – смесь русского и украинского языков. Было это в середине 60-х годов! И другой эпизод из этой же командировки.

Послали меня в Артёмовск (потом ему вернули старое название Бахмут). Красивый, зелёный городок, гордостью которого является завод шампанских. ....меня больше всего поразила встреча с горожанами.

Все они говорили по-русски, и почти всех волновала одна и та же проблема. В городе было 12 школ (на одну-две сейчас уже могу ошибиться). Из них девять вело преподавание на украинском языке и, соответственно, три – на русском. Украинские школы были полупустыми, в русских же учеба шла в три смены, и всё равно всех желающих они принять не могли. Слёзно просили меня горожане, чтобы донёс я до Москвы их огромную просьбу – переориентировать школы, открыть больше с преподаванием на русском языке.

Выполнил я эту просьбу, написал в своём отчёте о школьной проблеме. Но это не только не попало в общую Записку инспекторской группы, но и попеняли мне за то, что не понимаю я национальной политики, что раз есть подобное соотношение русских и украинских школ, а оно есть не только в Артёмовске, но и по всей Украине, то так это и надо из высших соображений.

ТГ-канал "Хроники заката цивилизации" задался вопросом, что такое "классический украинский язык":

...не могу не напомнить, что язык первого печатного произведения опубликованного в Галиции на галицийском диалекте русинского населения - "Русалка Днестровая" (1837 год), это обычный русский язык, с небольшими диалектными вкраплениями. Читать эту книгу русский может без проблем, а вот для "украинца" ее надо переводить - иначе непонятно.

Но даю гарантию в учебнике будет совсем не этот язык, а язык созданный из русского диалекта, к которому в конце XIX и в ХХ веках старательно добавили иностранные, преимущественно польские слова, чтобы он как можно больше был не похож на русский. В общем интересно выходит - речь галицийца в 1837 году - это русская речь, а сейчас, некое полонизированное лингва-франка, лингвистический кадавр, созданный для дерусификации.











