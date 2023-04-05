Что необходимо для победы

Мне хочется напомнить читателям простую истину: нельзя победить противника, если ты его не ненавидишь всеми фибрами души. Ненависть к врагу – важнейший залог победы. Сегодня мы видим, с какой ненавистью относятся к нам не только оголтелые укронацисты, присяжные бандеровцы, контингент национальных батальонов, но и простые украинские вояки, пушечное мясо киевского режима. Прекрасно понимая, что их кидают в бой на заклание, они, тем не менее, искренне исповедуют самую озверелую ненависть к «русне», к «клятым москалям». Эта ненависть проявляется и в жестоком сопротивлении обреченных, в отчаянной стойкости украинских бойцов, и в их каннибальских обстрелах мирных сел и городов Донбасса, и в бесчеловечном и преступном отношении к российским военнопленным и т.д. Признаем: да, украинский противник умеет ненавидеть нас всей душой, и в каждый свой выстрел вкладывает эту ненависть.





А мы? Что исповедуем мы в отношении непримиримого врага? Так ли ненавидим мы его, как он нас, с таким ли ожесточением воюем? Судя по сводкам и другим свидетельствам с фронта, с нашей стороны ничего подобного и близко нет. А со стороны официальной пропаганды и вовсе постоянно раздается человеколюбивое и толерантное блеяние доморощенных гуманистов, толкующих нам про братский народ. Или, что еще хуже, что мы, русские, с украинцами по-прежнему единый народ, как если бы они не переродились в бандеровцев. Слушая это блеяние, приходишь в недоумение: что же, выходит, мы с самими собой воюем? В самих себя стреляем? Но можно ли ненавидеть себя? Как же и кого же мы будем в таком случае побеждать?





Хороший или плохой, но я историк. И привык ответы на подобные вопросы искать в прошлом. Вот и сейчас я предлагаю читателю вместе со мной заглянуть в годы, непосредственно предшествовавшие нашей Великой Победе. Когда мы, выбив врага с нашей родной территории, шли по просторам Польши, Восточной Пруссии, собственно Германии и др. (как сегодня идем по территории бывшей Украины), преследуя врага, готовя его разгром и безоговорочную капитуляцию. Хочется посмотреть в душу нашему бойцу: что пылало в ней огнем, что заставляло идти в смертный бой, что обеспечивало грядущую Победу…





Чтобы выяснить это, надо особенно ясно понимать и помнить, что как Великая Отечественная война, так и пресловутая СВО (с нашей стороны; с украинской – война) являются ничем иным, как этническими войнами. В первом случае – германо-славянской, во втором – русско-украинской. И тогда все встает на свое место.





* * *

В моем архиве имеются комплекты газет «Правда» и «Красная звезда» за 1944-1945 годы. Эти газеты выходили миллионными тиражами, читались в тылу и на фронте; они служили основным подспорьем для десятков тысяч агитаторов; в них печатались письма с фронта, с оккупированных и освобожденных Красной Армией территорий. Ненависть к врагам разной, но всегда конкретной национальности – румынам, венграм, финнам, а в первую очередь к немцам – сквозит в большинстве материалов, является эмоциональным фоном даже для сухих фронтовых сводок.





Газета «Красная Звезда» и выходила-то под девизом: «Смерть немецким оккупантам!». Прошу заметить: не «фашистским», не «нацистским», не «гитлеровским», как политкорректно, но фальшиво именует их сегодня официальная историография. Нет, в те грозные годы люди прекрасно понимали, что к чему, и не стеснялись называть вещи своими именами.





Газета в каждом военном материале говорила о немецких войсках, немецкой агрессии, немецком сопротивлении. О немецких бандитах, немецких захватчиках, немецких зверствах, немецкой гадине... Словом, вовсю, как сегодня сказали бы броды - герберы, разжигала национальную рознь. Вот красноречивые цитаты.





«Всегда б цвели наши совхозы и колхозы, как сады, если б немецкие выродки бешеной орды не хлынули сюда. Зависть их взяла.

Ироды, людоеды, чтоб они подохли, на свет не родившись! Чтоб они в пропасть провалились!





Щоб на того нiмця та вiтер навiяв

Усi лиха зразу, що нам заподiяв!..





Как они ограбили всю нашу Украину, наш милый край! Как трудно было снести лихую годину. Проклятый немец наш труд обратил в прах...





Крепко бьют врага Запорожские дивизии и полки и наши земляки... Они нам пишут, что местью живут, а чтоб немцам даже не снились ни пироги, ни калачи, ни пышки – день и ночь без передышки выпускают из них требуху и кишки!... Навсегда запомнят, как на наше добро зариться!





Пусть же наши сыновья смертным боем врага бьют, силы и жизни не жалеют...» (Письмо И. В. Сталину. Обсуждено на собраниях рабочих, колхозников, служащих, интеллигенции и всех трудящихся Запорожской области. Подписали 270.489 человек. – «КЗ» № 89/44).





«Может быть, иные думают, что немцы, отступая, становятся если не человечней, то безобидней? Может быть, битые немцы кажутся кому-нибудь безвредными? Нет, немцы верны себе. Они хнычут, кричат "капут”. А за час до этого они жгли села и терзали невинных [следует документальный рассказ о пленных немецких саперах, о их признаниях]...





Они говорят это спокойно, деловито: жгли, убивали, вешали... Немцы все те же. Безумен тот, кто надеется их образумить, усовестить, исправить. Саперы или пехотинцы, ветераны или новички, они все повинны в черном деле, и они все ответят, все... Да будет наша ненависть едкой, как соль, и длинной, как жизнь!» (И. Эренбург. Те же! – «КЗ» № 88/44).





Да, да, господа ревнители политкорректности, это написал известный журналист Илья Эренбург, тот самый, что создал знаменитый своей краткостью лозунг: «Убей немца!». Немца – а не фашиста или нациста… И никто, представьте себе, на основании опубликованного текста не потребовал привлечь товарища Эренбурга к суду за разжигание национальной розни!





Но вернемся к русским газетам времен войны. Заголовок передовой статьи «Добить немецкого зверя!» говорит сам за себя («КЗ» № 105/44). В этом же номере газеты читаем: «Этого врага нужно добить, чтобы он не мог больше вредить ни нашему народу, ни другим народам мира. Его нужно добить во имя высшего закона человечности. Смерть немецким оккупантам во имя жизни на земле!» (Д. Мануильский. Выдающиеся победы Красной Армии. – Там же).





Язык газеты был истинным языком фронта, ибо фронт с полным правом ворвался на страницы газеты. Слово газетчика – слово ненависти, в том числе, – было могучим оружием, направленным точно в цель. Репортажи с передовой доносят до нас единое понимание происходящего – и единый лексикон: «У каждого из нас сердце жаждет победы. У всех нас одна цель и одно стремление: быстрее разгромить изверга-немца» (из выступления кавалера ордена Славы гвардии ефрейтора Галимова. Заметка «Будем громить врага беспощадно». – «КЗ» № 106/44); «Наша задача – еще крепче бить немца, повсюду преследовать его» (из речи кавалера ордена Красного Знамени ст. лейтенанта Киреева. Заметка «У героев боев за Крым». – Там же);





«Раненый зверь не перестает быть опасным зверем... Мы сами это видим. И все же мы добьем немецкого зверя, за какие бы горы и леса он ни прятался. Догоним его и в его же собственной берлоге добьем!» (выступление бронебойщика Кузьмина. Заметка «В предгорьях Карпат». – «КЗ» № 105/44). В другом репортаже о митинге в действующей армии звучит та же мысль: «В каждом слове, в каждой фразе чувствуется великая вера в силу грозного русского оружия и в скорую победу над ненавистным немецким зверьем» («КЗ» № 107/44). «Перед строем выступает ветеран трех войн ефрейтор Антуфьев. Он говорит: – Все мы свидетели страшных зверств и разрушений, которые чинили немцы на земле Ленинградской области. У кого из нас злоба не подходила к самому сердцу. Еще в первую мировую войну я увидел, что немцы не люди, а теперь и подавно. Это звери, которых надо бить» (заметка «Вклад советских воинов». – «КЗ» № 108/44).





Ладно, скажут мне, «Красная Звезда» – армейский орган печати, у него своя специфика, чего не ляпнешь в бою сгоряча! Но, во-первых, газета полна таких «горячих» репортажей о преступлениях немцев, румын, финнов, которые с лихвой оправдывают любую русскую ненависть и ничего, кроме ненависти, вызвать у нормального человека не могут. А во-вторых, заглянем-ка в сугубо штатскую газету «Правда»: что там?





А там – та же ненависть к смертельному врагу. К немцу. К румыну. К венгру. К финну. И тот же Эренбург, объясняющий, чем плохи немцы, предчувствующие свой конец, и что «добить их нелегко», и почему «мы хотим их уничтожить», и что «напрасно немцы рассчитывают на нашу забывчивость» («Правда» № 13/45). И те же выразительные заголовки статей (например: «По следам зверя». – «Правда» № 27/45). И те же документальные рассказы о немецких зверствах – теперь уже на землях не только России, Белоруссии, Украины, но и Польши, Венгрии, Чехословакии, Прибалтики, в том числе о лагерях смерти. И такие, например, стихи Демьяна Бедного: «А дай над русским немцу власть, // Так покуражится он всласть, // Покажет нрав немецкий зверский // Детоубийца этот мерзкий» («Правда» № 28/45). И те же репортажи из действующей армии, в которых так же слышится один призыв: добить немца! Добить ненавистного супостата!..





Наши русские отцы и деды хорошо знали, что такое ненависть. Умели видеть самую вражью суть, умели ее ненавидеть. Потому и били врага без пощады. Потому и сумели порвать смертельную удавку, накинутую на нашу шею. Потому и познали счастье Победы.

Урок, однако…





* * *

Да, ненависть: вот что пылало в груди советского солдата, шедшего в атаку на врага. Вот что помогло ему пережить все трудности войны и победить.





Однако после того, как Победа была завоевана в боях, наше отношение к побежденным немцам быстро изменилось. Как на официальном уровне (антинемецкая пропаганда прекратилась, были изданы предписания, защищавшие права побежденных), так и на бытовом, житейском. Мы – на занятых нами землях – стали немцев кормить, лечить, трудоустраивать, помогать разбирать руины и отстраиваться заново, мы создали им неплохую систему образования, мы построили у них социализм, о котором восточные немцы до сих пор вспоминают с ностальгией. То есть, проявили к бывшему врагу, которого еще вчера ненавидели всем сердцем, – милосердие и тот самый гуманизм.





Я думаю, в том случае, если мы теперь доведем начатое дело до конца и добьем врага, бандеровца-русофоба, принудим его к полной и безоговорочной капитуляции (чего я жду и желаю всем сердцем), то на подконтрольных нам территориях бывшей Украины развернется примерно такая же политика. И тогда милосердие и гуманизм вновь получат право на существование, которого сегодня у них нет.





Но для этого сначала надо победить! А чтобы победить, надо усвоить уроки Великой Отечественной войны. Все уроки.