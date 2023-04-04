 

Кадыров заявил, что мусульмане воюют в Донбассе вместо русских православных

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве на Святом озере со следующим заявлением:

«Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину».

Таким образом, можно предположить, что, по мнению Кадырова, русские не воюют или почти не воюют в Донбассе, а "вместо них" воюют мусульмане. 

Также Кадыров заявил, что возмущение москвичей по поводу строительства религиозного объекта является спланированной провокацией, и "таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов".

При всём при этом строительство гигантской мечети на Святом озере до сих пор (с февраля) даже официально не подтверждено. 

При том, что оно официально не подтверждено, противникам строительства уже поступали предупреждения от властей о недопустимости "разжигания межнациональной розни", -- а также угрозы от (предположительно) мусульман. Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что органы на эти угрозы никак не отреагировали. 


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APN.ru