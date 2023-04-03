 

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33, восемь в тяжёлом состоянии

 

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Петербурге вечером 2 апреля составило тридцать два человека (уже тридцать три). Один (военкор Владлен Татарский) погиб, состояние восьмерых пострадавших оценивается как тяжелое, шестнадцать человек -- в состоянии средней тяжести, в том числе девочка четырнадцати лет, пять человек в удовлетворительном состоянии. Ещё одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказана амбулаторно.

В розыск объявлена уроженка Петербурга 1997 года рождения Дарья Трёпова. Сообщается о её задержании. 
Хакер из ДНР, со ссылкой на источники в минобороны Украины, назвал организаторами теракта Главное управление разведки (ГУР) Украины: «Начальник ГУР Буданов Кирилл Алексеевич; начальник сектора ОО, подполковник ГУР Киселёв Иван Владимирович, занимается информационно-психологическими операциями и информационным сопровождением работы отдела; подполковник ГУР Жданов Вячеслав Валерьевич».
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APN.ru