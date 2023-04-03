Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33, восемь в тяжёлом состоянии

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Петербурге вечером 2 апреля составило тридцать два человека (уже тридцать три). Один (военкор Владлен Татарский) погиб, состояние восьмерых пострадавших оценивается как тяжелое, шестнадцать человек -- в состоянии средней тяжести, в том числе девочка четырнадцати лет, пять человек в удовлетворительном состоянии. Ещё одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказана амбулаторно.