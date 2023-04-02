 

Военкор Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге; в Курской области ранены семеро

 

Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе "Стрит-фуд-бар №1" на Университетской набережной в Петербурге, ещё двадцать пять человек пострадали, в больницы направлены девятнадцатьПо предварительной информации, взрывное устройство в кафе пронесла девушка, спрятав бомбу в статуэтку, которую позже подарила Татарскому. Информация о взрыве поступила в полицию в воскресенье в 18:13. По некоторым данным, девушка, передавшая статуэтку, сейчас находится в больнице; она могла как быть в курсе преступления, так и быть использованной "втёмную". 

В Курской области семь человек пострадали при миномётном обстреле Вооружёнными силами Украины села Николаево-Дарьино Суджанского района. В момент обстрела они занимались уборкой на кладбище.

«В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших. В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений».


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