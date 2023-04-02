 

Секретарь СНБО Украины изложил свой план по репрессиям в Крыму

Секретарь "Совета национальной безопасности и обороны Украины" Алексей Данилов опубликовал на своей странице в Фейсбуке (запрещён на территории РФ) план по репрессиям и депортациям в Крыму. Согласно этому плану предполагается
-- репрессировать всех жителей Крыма -- бывших граждан Украины, вовлечённых в систему российского госуправления и СМИ и т.д., а также всех высказывавшихся публично (в том числе в сосцсетях) против Украины или в поддержку России;
-- депортировать всех граждан РФ, въехавших в Крым после февраля 2014 г.;
-- изъять всё имущество нелояльного населения, признав все сделки после февраля 2014 года недействительными;
-- запустить на полуострове полномасштабную дерусификацию;
-- Севастополь переименовать в "Объект №6", а потом, например, в "Ахтияр", чтобы не осталось никакой памяти о городе русской славы.
 
Ранее в офисе Зеленского призвали физически зачистить духовенство УПЦ.

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