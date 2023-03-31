ООН обнаружила, что более половины задержанных украинцами людей подвергались пыткам и жестокому обращению

Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк рассказал, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. «Из 73 опрошенных нами жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.

Было зафиксировано как минимум 24 инцидента сексуального насилия со стороны украинских служащих. В частности, речь идёт об угрозах сексуального насилия на первых этапах содержания под стражей и принудительном публичном раздевании.