 

ООН обнаружила, что более половины задержанных украинцами людей подвергались пыткам и жестокому обращению

 

Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк рассказал, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. «Из 73 опрошенных нами жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.

Было зафиксировано как минимум 24 инцидента сексуального насилия со стороны украинских служащих. В частности, речь идёт об угрозах сексуального насилия на первых этапах содержания под стражей и принудительном публичном раздевании.

 


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APN.ru