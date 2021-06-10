 

В США 59% онлайн-рекрутирования жертв сексуального трафика происходят на Фейсбуке

59% всех случаев онлайн-рекрутирования жертв сексуального трафика в США в 2020-м году произошли на Фейсбуке. Для случаев вовлечения в сексуальный трафик детей эта статистика ещё драматичнее: 65%. Также в числе сайтов-лидеров сексуального рекрутирования находятся Инстаграм (который тоже принадлежит компании Facebook) и Снапчат. 
В Фейсбуке утверждают, что компания имеет "технологии", чтобы не допускать подобные преступления. 
В подавляющем большинстве жертвами сексуального трафика оказываются женщины (44%) или девочки (50%).

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APN.ru