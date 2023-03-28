С февраля 2022 года с Донбасса и Украины в Россию приехали 5,5 млн человек

Число беженцев, прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года, превысило 5,5 млн человек, включая свыше 749 тыс. детей. В пунктах временного размещения остаются почти 39 тыс. человек, включая более 11 тыс. детей. Остальные разместились у родственников, в частном порядке или покинули территорию России.

олдаты ВСУ переодевались в форму российских солдат,

чтобы выявить пророссийски настроенных граждан. "

Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла "российская армия", кто обрадовался — выходим". После этого люди исчезали. При этом е

щё до начала СВО украинцы забрали его коллегу за пророссийские высказывания, и об этом человеке до сих пор ничего не известно.