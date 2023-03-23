 

Пригожин: для демилитаризации Украины необходимо уничтожить украинскую армию

"Демилитаризация Украины наступит тогда, когда мы уничтожим все их вооружение и, самое главное, когда мы уничтожим всю их армию, - заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он отметил, что Вооруженные силы Украины сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных вокруг Бахмута (русское название, советское название -- Артёмовск); и что украинцы получили большое количество техники НАТО и подготовили порядка 200 тыс. человек резерва
 
 
Пригожин обрисовал предположительные планы ВСУ:
"Группировка вокруг Бахмута находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. У украинцев основная задача - удержать эти рубежи и, пользуясь тем, что они эти рубежи удерживают, пойти дальше". Противник может стремиться "подрезать" российские силы, чтобы открыть коридор в 30-40 км для организации третьего направления ударов "на Лисичанск, Северодонецк, Дебальцево, Луганск, пытаясь "разрезать" ЛНР, ДНР фактически на две части". 
 
"Дальше, безусловно, они будут пытаться, концентрируясь в Днепре (ранее - Днепропетровск) выйти на запорожское направление и сделать также несколько ударов в районе Запорожья для того, чтобы выйти на Бердянск, Мелитополь и Мариуполь, тем самым блокировать Крым. После этого, вероятнее всего, они постараются разобраться с Крымским мостом и тем самым продавить ситуацию до границ 1991 года".

 


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