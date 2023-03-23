Пригожин: для демилитаризации Украины необходимо уничтожить украинскую армию

ооруженные силы Украины сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных вокруг Бахмута (русское название, советское название -- Артёмовск); и что украинцы получили

"Группировка вокруг Бахмута находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. У украинцев основная задача - удержать эти рубежи и, пользуясь тем, что они эти рубежи удерживают, пойти дальше". П

ротивник может стремиться "подрезать" российские силы, чтобы открыть коридор в 30-40 км для организации третьего направления ударов "на Лисичанск, Северодонецк, Дебальцево, Луганск, пытаясь "разрезать" ЛНР, ДНР фактически на две части".